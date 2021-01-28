Ничего необычного: просто Александр Рыбак на скрипке играет «Короля и шута»

Певец и скрипач из Норвегии Александр Рыбак, победивший на конкурсе «Евровидение» в 2009 году с песней «Fairytale», наконец-то завел тикток. Первое время музыкант просто отвечал на вопросы поклонников в видеоформате, но решил, что этого для популярности маловато. Подумал-подумал — и сыграл песню «Кукла колдуна» группы «Король и шут». На скрипке! Еще и по просьбе все тех же фанатов. По словам Рыбака, так он упражняется в игре на скрипке, чтобы не было скучно.













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