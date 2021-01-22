Капитана Хомяка загнали в лабиринт по мотивам игры Portal. Пушистый справился

Хозяева грызуна по имени Капитан Хомяк решили разнообразить его быт — и построили ему лабиринт в духе игры Portal. Помните головоломку от Valve, в которой нужно было создавать порталы в стенах и полу и переносить кубики с сердечками, чтобы продвинуться по уровню?

Вот у Капитана Хомяка почти все то же самое — только без порталов. Зато с колесами, в которых нужно было пробежаться, чтобы открыть проход или сбросить на пол кубики (с сердечками!).

Maze for Pets — Hamster escapes. Obstacle course. Captain Hamster

В финале Капитана Хомяка ждал настоящий торт! Кстати, это не первое приключение пушистого ютьюбера: его предыдущий лабиринт был сделан в духе подземелий. Там его поджидали крокодилы, бочки с ядовитыми отходами и пол из лавы. Но и без вкусного приза в конце пути хомяк тогда тоже не остался.

Hamster in the dungeon — Maze DIY Captain Hamster