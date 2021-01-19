Сотрудники ФСБ нашли в квартире у 27-летнего жителя Архангельска 30 самодельных взрывных устройств, а также компоненты для их изготовления. А еще — фитили и огнепроводный шнур. Об этом представители ФСБ рассказали РИА Новости.

В сообщении ведомства ничего не говорится о позиции подозреваемого (на него завели уголовное дело по статье об изготовлении взрывчатки): зачем он собирал бомбы и вообще имеет ли к ним отношение.

Зато ФСБ опубликовало две фотографии с изъятыми у него устройствами. Вот они:

Мы не знаем, как выглядят остальные 28 взрывных устройств, но эти две словно были созданы для съемок в мультфильмах.

В твиттере оценили внешний вид бомб — и теперь ждут других мультяшных атрибутов.