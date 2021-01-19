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ФСБ нашла у жителя Архангельска самодельные бомбы. Ничего смешного — кроме того, КАК выглядят эти бомбы
Источник: Meduza
Сотрудники ФСБ нашли в квартире у 27-летнего жителя Архангельска 30 самодельных взрывных устройств, а также компоненты для их изготовления. А еще — фитили и огнепроводный шнур. Об этом представители ФСБ рассказали РИА Новости.
В сообщении ведомства ничего не говорится о позиции подозреваемого (на него завели уголовное дело по статье об изготовлении взрывчатки): зачем он собирал бомбы и вообще имеет ли к ним отношение.
Зато ФСБ опубликовало две фотографии с изъятыми у него устройствами. Вот они:
Мы не знаем, как выглядят остальные 28 взрывных устройств, но эти две словно были созданы для съемок в мультфильмах.
В твиттере оценили внешний вид бомб — и теперь ждут других мультяшных атрибутов.