шапито
В Японии нашли квадратного пса, похожего на человечков из игры Among Us
Источник: Meduza
Внимание, в Японии обнаружена собака, похожая на разноцветных космонавтов из популярной игры Among Us, которую многие называют современной версией «Мафии». Пса сфотографировали с такого ракурса, что он, во-первых, кажется квадратным, а, во-вторых, как будто стоит на двух лапах.
Сходство с героями Among Us уже признали и сами разработчики — последние несколько дней они активно постят в официальном аккаунте игры мемы и видео с участием собаки.
На всякий случай: с других ракурсов пес уже не выглядит квадратным — и вообще скорее похож на буханку хлеба.