В Японии нашли квадратного пса, похожего на человечков из игры Among Us

Внимание, в Японии обнаружена собака, похожая на разноцветных космонавтов из популярной игры , которую многие называют современной версией «Мафии». Пса сфотографировали с такого ракурса, что он, во-первых, кажется квадратным, а, во-вторых, как будто стоит на двух лапах.

Сходство с героями Among Us уже признали и сами разработчики — последние несколько дней они активно постят в официальном аккаунте игры мемы и видео с участием собаки.

На всякий случай: с других ракурсов пес уже не выглядит квадратным — и вообще скорее похож на буханку хлеба.

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Все вдруг заговорили об игре Among Us. Это аналог «Мафии», в котором нужно вычислять искусных лгунов среди друзей Рассказываем, как в нее играть, и показываем лучшие мемы

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Все вдруг заговорили об игре Among Us. Это аналог «Мафии», в котором нужно вычислять искусных лгунов среди друзей Рассказываем, как в нее играть, и показываем лучшие мемы