Салехард уже сейчас живет в 2121 году (да-да, мы не ошиблись, не в 2021-м): на дороги там выводят проекции «зебры». Жаль, все вкривь и вкось

В Салехарде сбилась настройка умных пешеходных переходов — из-за этого изображение «зебры» проецируется на дорогу вкривь и вкось. На это обратили внимание местные жители, пожаловавшиеся на неполадки в работе переходов в группе «В Салехарде.ру» в ВК.

«[Умные переходы] должны помогать водителям, но, скажу как водитель, толку ноль от этих „умных переходов“, — говорится в анонимном посте. — Загорается красная предупредительная надпись, когда человек уже на полдороги. Иногда вообще не загорается ни освещение перехода, ни предупреждающее сообщение. Посмотрите на эти зебры! Это что? У нас хоть что-то могут делать по-человечески?»

В ответ представители администрации Салехарда сообщили, что «информация направлена в обслуживающую организацию», и пообещали в ближайшее время исправить неполадки.

Умные пешеходные переходы оснащены датчиком движения, видеокамерой и специальным табло со светодиодной подсветкой, на которое выводят предупреждение о пешеходах. Кроме того, на дорогу проецируется изображение перехода. Таким образом авторы проекта надеются повысить безопасность в темное время суток или плохую погоду на нерегулируемом переходе.