Как вести себя при встрече с бобром: поклониться, смотреть в глаза, не моргать. Ой, это про гиппогрифа! Вот нормальные советы

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Значит так, запоминайте: что делать, если празднование Нового года зашло слишком далеко — и вы каким-то образом зимой повстречали бобра.

Вот советы от «Мосприроды»

к бобрам не подходить

не кормить

не ласкать

не делать селфи или фото со вспышкой.

Лучше всего замереть и подождать, пока «миролюбивый речной строитель» уплывет по своим делам.

Стоит обратить внимание на хвост: «В случае, если бобр посчитал, что человек подошел слишком близко, он будет тревожно бить хвостом, после чего попытается скрыться в водоеме».

В «Мосприроде» отметили, что шанс встретить бобров зимой не то чтобы велик: животные передвигаются только днем и почти не показываются на поверхности воды. А в случае морозов больше минус 20 сидят дома в тепле и едят (и правильно делают).