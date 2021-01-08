шапито
Как вести себя при встрече с бобром: поклониться, смотреть в глаза, не моргать. Ой, это про гиппогрифа! Вот нормальные советы
Источник: Мосприрода
Значит так, запоминайте: что делать, если празднование Нового года зашло слишком далеко — и вы каким-то образом зимой повстречали бобра.
Вот советы от «Мосприроды»
- к бобрам не подходить
- не кормить
- не ласкать
- не делать селфи или фото со вспышкой.
Лучше всего замереть и подождать, пока «миролюбивый речной строитель» уплывет по своим делам.
Стоит обратить внимание на хвост: «В случае, если бобр посчитал, что человек подошел слишком близко, он будет тревожно бить хвостом, после чего попытается скрыться в водоеме».
В «Мосприроде» отметили, что шанс встретить бобров зимой не то чтобы велик: животные передвигаются только днем и почти не показываются на поверхности воды. А в случае морозов больше минус 20 сидят дома в тепле и едят (и правильно делают).