Кадр из фильма «Город кошек» Capital Pictures / Scanpix / LETA

Внимание, обнаружен идеальный актерский состав:

Да-да, на скриншоте — это одни кошки. Ну, кроме одного человека, которому «Кинопоиск» даже не сделал картинку для профиля — в отличие от кошек.

Документальный фильм называется «Город кошек». Он вышел в 2016 году. Там рассказывается о знаменитых стамбульских котах, которые в городе буквально повсюду. «Город кошек» получил высокие оценки критиков, и на сайте Rotten Tomatoes, который собирает отзывы критиков, у него рейтинг 98%.

Кстати, нашему кинокритику Антону Долину фильм, кажется, тоже понравился. Вот его рецензия: «Обстоятельный документальный портрет Стамбула, показанного глазами главных героев фильма — живущих в древней столице котов и кошек. Мимими».

В целом, логично, что кошки оказались на «Кинопоиске» в числе актеров — ведь они главные герои фильма. В самом фильме они тоже упомянуты в титрах наряду с людьми. Причем про каждую кошку сообщается, из какого она района.

В американской базе фильмов Imdb «Город кошек» тоже есть. Но знаете что — они не поставили портреты котам. Возмутительно.

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