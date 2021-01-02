Песня «Last Christmas» 36 лет не могла покорить британский хит-парад. Теперь это наконец случилось

Композиция «Last Christmas» дуэта Wham! — один из главных рождественских поп-хитов всех времен — впервые в истории заняла первое место в хит-параде Великобритании.

Песня, написанная Джорджем Майклом и исполненная им вместе с Эндрю Риджли, дебютировала в британском чарте еще в декабре 1984 года. Тогда она попала на вторую строчку, уступив первенство благотворительному синглу «Do They Know Itʼs Christmas?», записанному сборной группой поп-звезд Band Aid.

Wham! — Last Christmas (Official Video) WhamVEVO

Долгое время «Last Christmas» считалась самым продаваемым британским синглом, которому ни разу не удавалось возглавить хит-парад.

В 2017 году поклонники Wham! даже устроили кампанию к первой годовщине смерти Джорджа Майкла (он умер 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет от сердечной недостаточности), призывая покупать сингл «Last Christmas» — но тогда он опять сумел добраться только до второго места в хит-параде.

Впрочем, с середины нулевых трек и так ежегодно возвращается в чарты — в рождественские каникулы его активно слушают в стриминговых сервисах. Последние годы он регулярно попадает в топ-10 хит-парада.

И в канун 2021 года песня наконец покорила чарт. Как пишет «Би-би-си», за прошедшую неделю британцы послушали «Last Christmas» более 9,2 миллиона раз.

Бывший участник Wham! Эндрю Риджли заявил, что его покойный напарник по дуэту наверняка был бы очень горд и взволнован этой новостью, которая свидетельствует о «вневременной привлекательности и очаровании» песни «Last Christmas».