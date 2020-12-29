В Ливерпуле законопослушный голубь перешел дорогу в положенном месте

В Ливерпуле голубь перешел дорогу по зебре. Сперва птица убедилась, что опасности нет, и потом направилась к пиццерии на другой стороне дороги. При этом водитель, снявший законопослушного голубя с помощью видеорегистратора, по всем правилам дорожного движения остановился и подождал, пока пешеход окажется у пиццерии. Почему голубь предпочел пройтись пешком, не уточняется.

SWNS

Фото в анонсе: hkhtt hj / Shutterstock.com