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В Ливерпуле законопослушный голубь перешел дорогу в положенном месте
Источник: Meduza
В Ливерпуле голубь перешел дорогу по зебре. Сперва птица убедилась, что опасности нет, и потом направилась к пиццерии на другой стороне дороги. При этом водитель, снявший законопослушного голубя с помощью видеорегистратора, по всем правилам дорожного движения остановился и подождал, пока пешеход окажется у пиццерии. Почему голубь предпочел пройтись пешком, не уточняется.
Фото в анонсе: hkhtt hj / Shutterstock.com