шапито
Каждую зиму в России едят замерзший доширак. Ведь чем еще заняться в Якутске или Новосибирске
Источник: Meduza
Фотографии (а иногда и поедание) замерзших дошираков — известная русская забава. Чем холоднее на улице, тем лучше! Выглядит это все почти как «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая, только вместо волны — быстрозавариваемая лапша. Словом, не челлендж, а настоящее искусство.
Справедливости ради: так делают не только в России. Вот, к примеру, коллаж: верхний снимок сделан итальянцами в Антарктике, а нижние — в Норильске. То есть челлендж международный!