Каждую зиму в России едят замерзший доширак. Ведь чем еще заняться в Якутске или Новосибирске

ESA/IPEV/PNRA-M. Buttu

Фотографии (а иногда и поедание) замерзших дошираков — известная русская забава. Чем холоднее на улице, тем лучше! Выглядит это все почти как «Большая волна в Канагаве» Кацусики Хокусая, только вместо волны — быстрозавариваемая лапша. Словом, не челлендж, а настоящее искусство.

Видео Склад

Ильгиз Тугузбаев

Телеканал 360

Справедливости ради: так делают не только в России. Вот, к примеру, коллаж: верхний снимок сделан итальянцами в Антарктике, а нижние — в Норильске. То есть челлендж международный!