Что вас ждет в 2021 году? Узнайте с помощью инстаграм-маски «Медузы»

«Медуза» продолжает традицию новогодних эмодзи-гаданий! Совсем скоро вы узнаете, что же вас ждет в 2021 году. Правда, для этого вам понадобится телефон с инстаграмом.

Если вы читаете этот материал с телефона, просто нажмите на эту ссылку: откроется окно в браузере, которое предложит перейти в инстаграм и попробовать маску. А если вы читаете с компьютера, просто заходите с телефона в аккаунт «Медузы» в инстаграме: @meduzapro, затем переходите там во вкладку с масками и нажимайте на ту, что называется Gadanie2021.

Чтобы узнать свое будущее, надо включить фронтальную камеру и дождаться, пока выпадет все три эмодзи-предсказания. Не нравится такое будущее? Нажмите на экран и запустите подбор снова!

Не забывайте записывать видео со своей реакцией на предсказание и выкладывать в сторис инстаграма!

И еще раз: Ссылка на маску.

Кстати, там же, в инстаграме «Медузы», вы сможете попробовать другие наши маски: с помощью одной можно записать новогоднее обращение для своих друзей, а с помощью второй — оценить размеры медведей из репортажа с Камчатки.

Смотрите, что еще можно сделать

«Это я в 2020-м!» Мем-конструктор «Медузы» Соберите свой образ в этом безумном году и сохраните для будущих поколений. Пусть знают, что нам пришлось пережить!

Смотрите, что еще можно сделать

«Это я в 2020-м!» Мем-конструктор «Медузы» Соберите свой образ в этом безумном году и сохраните для будущих поколений. Пусть знают, что нам пришлось пережить!