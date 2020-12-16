Под конец 2020 года сил не осталось даже у интернет-сервисов: сначала упал Google, а вместе с ним и YouTube, теперь — Telegram. В течение двух часов пользователям мессенджера Павла Дурова приходилось вставать, чтобы показать кому-то мем (или отправлять его в ВК или вотсап).

Как обычно больше всего жалоб на работу телеграма написали в твиттер. Там же с пользователями общались представители самого Telegram. Вот как прошли эти нелегкие два часа.

Какое счастье, что рабочий мессенджер Slack пока держится!

Тем временем в Slack…

Ну а что о техническом сбое писали представители Telegram? Они всех успокаивали и обещали починить все в кратчайшие сроки. А еще просили не думать о неполадках и сосредоточиться на танцующей собаке… Хитро!

Как падал Google

Человечество на час забанили в гугле. Этого хватило, чтобы запаниковал весь мир. Только мемы

Как падал Google

Человечество на час забанили в гугле. Этого хватило, чтобы запаниковал весь мир. Только мемы