Французские лягушки проиграли суд своему соседу. Его не устраивало, что они слишком громко квакают 

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Скоро лягушкам из французской деревни Гриньоль придется квакать где-то еще — суд постановил осушить пруд, который служил им домом в течение 12 лет.

Пруд находился на участке жителей деревни Анни и Мишеля Пешра. Последние девять лет они судились со своим соседом Жаном-Луи Мальфьоном. Тот жаловался, что в брачный период лягушки могли расквакаться до 63 децибел (это примерно как разговор на повышенных тонах).

Мальфьон изначально против пруда ничего не имел, но из-за лягушек не мог спать с открытым окном. В 2020 году Мальфьону наконец удалось победить в многолетней тяжбе и обязать Пешра осушить пруд. На это у супругов есть 90 дней, после чего они будут выплачивать по 150 евро штрафа за каждый просроченный день.

Расстроенные Пешра уже приступили к осушению пруда. Вместе с ними скорбят и защитники окружающей среды — по их словам, в пруде обитало не менее шести видов лягушек, находящихся под защитой. Но, возможно, у лягушек еще есть шанс: Пешра создали петицию по сохранению пруда и его жителей. На момент выхода этого шапито ее подписали более 95 тысяч человек.