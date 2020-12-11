«Песни заряжены на поднятие KPI» Директор Всего поет про бухгалтеров, бизнес-ланчи и фрилансеров на новом альбоме «Самый занятой гражданин». При участии модели Маши Миногаровой

Женя Филатова / Директор Всего

Директор Всего (проект электронного музыканта Андрея Ли) выпустил свой второй альбом «Самый занятой гражданин». В этой работе персонаж-бизнесмен, коуч и «бизнес музыкант» посвятил треки бизнес-ланчу, фрилансерам, договорам и собеседованиям. По словам автора, новая пластинка вдохновлена португальской, бразильской, африканской музыкой и джазом — для трека «Самый занятой гражданин» саксофонист Владимир Лучанский записал 64 варианта саксофонного соло (но выбрали только один). В треке также поучаствовала модель и блогер Маша Миногарова. Сводил альбом Евгений Горбунов (ГШ, «Интурист»).

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Директор Всего

Алексей Киселев / Директор Всего

Самый занятой гражданин — мой новый, автобиографичный альбом, который посвящается всем занятым гражданам. Это музыка для вас, дорогие и уважаемые коллеги, ведь благодаря вам и вашей любви к своему делу, мы не стоим на месте. Чем больше в нашей стране будет самых занятых граждан, тем лучше мы все заживем. Если вы еще не ощущаете себя самым занятым гражданином, то эта музыка поможет вам найти себя в этой жизни и вступить на новую ступень карьерной лестницы, потому что все песни заряжены на поднятие KPI. Альбом «Самый занятой гражданин» заменит вам персонального бизнес-коуча, станет вашим ментором и мотивационной аудиокнигой.

Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем моим коллегам, партнерам, подписчикам и слушателям, благодаря вашей любви мой бизнес развивается, а дела в списке «To do» прибавляются, что делает меня счастливым бизнесменом.

Альбом был записан в домашнем офисе в марте 2020-го. Заглавный сингл «Самый занятой гражданин» является совместным предприятием с Машей Миногаровой и саксофонистом Владимиром Лучанским. Сведение альбома — работа Евгения Горбунова, мастеринг — Сергей Лугинин.

Директор Всего