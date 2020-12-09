По Москве и Иннополису теперь ездят роботы-курьеры с едой. Их попытаются догнать через 3, 2, 1…

«Яндекс» запустил доставку еды при помощи роботов — пока только в деловом квартале «Белая площадь» в Москве и Иннополисе под Казанью. Как это выглядит: маленькие роверы, слегка похожие на настоящие марсоходы, выезжают на заказ при выборе соответствующей опции в приложении «Яндекс. Go». В случае, если рядом нет свободных роботов, к клиенту придет обычный курьер. Работники ресторана кладут еду в корпус-корзинку робота, после чего тот отправляется к заказчику.

Яндекс Go

По заявлению компании, каждый такой ровер самостоятельно прокладывает маршрут по городским тротуарам, объезжает прохожих и может доставлять еду и в дождь, и в снег. Но только до подъезда — с такими-то колесами по ступенькам, конечно же, не подняться.

Бонус

Иногда непослушные роботы-курьеры могут оставить клиента без обеда. Еще и побегать придется!

Meduza