Латвийские ученые на деньги Евросоюза создали прототип четырехколесного робота по кличке «Роби», который с помощью нейросетей распознает сорняки. А потом уничтожает их светодиодным лазером! Если сорняк слишком большой, в ход идет механический измельчитель, который и разрубает сорняк. «Роби» гораздо меньше вредит окружающей среде по сравнению с сельскохозяйственной химией, но и в плане эффективности ему далеко до каких-нибудь гербицидов. Робот пригодится хозяйствам, в которых сорняки убирают руками, без использования химикатов.

BBC News — Русская служба