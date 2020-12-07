Не взрыв, а хлопок: эдинбуржцы пожаловались в полицию на снежную грозу

В ночь на четвертое декабря жители Эдинбурга проснулись от резких звуков, похожих то ли на взрыв, то ли на отбойный молоток. Эдинбуржцы принялись звонить в полицию, но, как оказалось, зря: их сон потревожила не война, а редкое погодное явление под названием снежная гроза. Это когда гром и молния смешиваются с сильнейшим снегопадом, что в итоге приводит к мощным хлопкам, которые шотландцы и приняли за взрывы.

Гроза в Эдинбурге David L

Звуки были настолько громкие, что их (при закрытых-то окнах!) смогли уловить и записать приложения для отслеживания храпа. Вот, только послушайте:

Сообщений о «взрывах» было так много, что полиции пришлось написать у себя в соцсетях, что реальных поводов для беспокойства нет — ведь это просто гроза, пусть и снежная.