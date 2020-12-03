Денис Гришкин / Агентство «Москва»

Компания «Победа» открыла авиасообщение между аэропортом Внуково и аэропортом Внуково. Те, кто соскучился по объявлениям с голосом Гарика Харламова (они постоянно звучат на борту рейсов «Победы»), смогут 19 декабря подняться на борт самолета, вылететь из Внуково и через 1,5 часа приземлиться там же.

«На нашем рейсе мы гарантируем вам доброе и внимательное отношение к вам экипажа, при хорошей видимости — обзорные комментарии, если вдруг будет облачно, то чистое небо и солнце над облаками будет целиком и полностью принадлежать нам», — говорится на сайте пилота «Победы» Алексея Кочемасова, он же «летчик Леха» и ведущий подкаста «Небонутые». Билеты на рейс можно купить на его персональном сайте. Пресс-служба «Победы» подтвердила, что этот полет действительно состоится.

При этом рейсу присвоен не внутренний, а международный код «Победы» — как во времена до коронавируса, когда можно было взять и просто так улететь из России в Европу (помните, да?).