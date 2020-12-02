Проповедник из США изгоняет коронавирус при помощи хеви-метала. Ну что, теперь у ковида точно нет шансов

Телепроповедник из Техаса Кеннет Коуплэнд попытался изгнать коронавирус при помощи оглушительных выкриков — он требовал, чтобы ковид немедленно покинул территорию США. Оказалось, что выступление Коуплэнда идеально ложится на хеви-метал, что, впрочем, и неудивительно, учитывая, как громко и неистово кричит пастор. Музыкальный блогер Андре Антунес из Португалии сыграл для ролика соло на гитаре — и, кажется, теперь ему точно стоит объединить силы с Коуплэндом и записать альбом. А там, глядишь, и коронавирус отступит.

Andre Antunes