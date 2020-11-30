Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил добавлять его в вотсапе и телеграме. Он будет «бороться за правду» в групповых чатах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро продиктовал свой номер телефона и призвал добавлять его в чаты телеграма и вотсапа. Таким образом Мадуро планирует «бороться за правду» о парламентских выборах, которые пройдут в стране 6 декабря. А еще президент напомнил, что он «человек с улицы» — и что на него можно положиться.

Мадуро пообещал рассылать информацию о выборах в чаты, в которые его добавили. Он уже состоит в тысячах сообществ, поэтому работы будет немало.

Аккаунт Мадуро в телеграме

Вот с какой скоростью у Мадуро обновляется лента чатов.

Фото в анонсе: Miraflores press / EPA / Scanpix / LETA