«От своих обязанностей будет объявлен выговор» Губернатор Приморья потребовал уволить чиновницу с острова Русский за бездействие после ледяного дождя. Но что-то пошло не так

Вид на Русский мост во Владивостоке, где промышленные альпинисты убирают лед с вант после циклона Юрий Смитюк / ТАСС / Scanpix / LETA

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил отстранить от работы главу административно-территориального управления (АТУ) острова Русский во Владивостоке Ирину Пан. По мнению губернатора, она не справилась с ликвидацией последствий ледяного дождя.

«Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. В течение недели неоднократно посещали Русский остров, ни разу не видели ее, не слышали от населения ни одного слова благодарности за оказанную работу. … Отстраняйте руководителя административно-территориального управления от работы », — привела слова Кожемяко его пресс-служба (цитата по «Интерфаксу»).

Про отстранение чиновницы написали многие СМИ. Но потом что-то пошло не так. На сайте правительства Приморского края появилась другая цитата Кожемяко: «Со своими обязанностями она не справилась, работы мы там никакой не увидели. <…> Убедитесь, что руководитель административно-территориального управления будет привлечена к ответственности ».

Из новости на сайте правительства следовало, что чиновницу ждет не отстранение от работы, а выговор. Но начиналась эта новость со странной фразы « от своих обязанностей будет объявлен выговор » (позднее ее исправили).

Остров Русский стал одной из областей в Приморье, которые пострадали от ледяного шторма в ночь на 19 ноября. В частности, из-за обледенения был закрыт мост на остров, а во многих домах на острове нет света до сих пор.