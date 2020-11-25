«В магазин пошел за курой? Чекни, бро, температуру» «Пятерочка» выпустила клип с танцевальным призывом носить маски. И это так плохо, что даже хорошо

Сеть магазинов «Пятерочка» попыталась на танцах объяснить, как важно носить маски и сохранять дистанцию во время коронавируса. Получилось… своеобразно!

Пятёрочка

Начинается все с группы подростков без масок. Ковид-диссиденты подходят в магазине к пожилой женщине в защитной маске. Кажется, сейчас будет драка или ограбление, но нет! Один из подростков просто тянется за пирожком, почти вплотную прижимаясь к посетительнице. Женщина в ответ на это отчитывает подростков и призывает держаться от нее подальше. А потом начинает читать рэп и танцевать. Вскоре к ней присоединяются и другие посетители «Пятерочки». При этом некоторые участники клипа стреляют в других деньгами с коронавирусом из специальных пистолетов для разбрасывания купюр.

И все это под речитатив и танцевальную музыку: «В магазин пошел за курой? Чекни, бро, температуру. Кашель, насморк? Дома чилль! Есть доставка, полечись». Танцы сработали — в конце клипа подростки разом надели маски.

Помимо клипа «Пятерочка» запустила челлендж в тиктоке #ПятеркаЗаДистанцию», в котором нужно танцевать под песню из клипа.