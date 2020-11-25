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Обмен кольцами — прошлый век! В 2020 году нужно обмениваться с супругами лотками для сим-карт. Но только если телефоны разноцветные
Источник: Meduza
Американский актер и режиссер Кэйси Найстэт и его жена не носят обручальные кольца. По его словам, вместо этого они обменялись лотками для сим-карт от своих айфонов красного и золотого цвета. Вот как это выглядит:
Позже Найстэт признался, что немного приврал. На самом деле его супруга пока не знает об обмене лотками — и еще даже не активировала свой айфон. Тем не менее подписчики актера оценили идею и обменялись лотками для симок со своими близкими.