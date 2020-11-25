Американский актер и режиссер Кэйси Найстэт и его жена не носят обручальные кольца. По его словам, вместо этого они обменялись лотками для сим-карт от своих айфонов красного и золотого цвета. Вот как это выглядит:

«Я и моя жена не носим свадебные кольца. Мы обменялись лотками для сим-карт от наших айфонов — и таким образом показываем нашу преданность друг другу»

Позже Найстэт признался, что немного приврал. На самом деле его супруга пока не знает об обмене лотками — и еще даже не активировала свой айфон. Тем не менее подписчики актера оценили идею и обменялись лотками для симок со своими близкими.

«Ого, вау! У Кэйси [Найстэта], моей жены и меня [айфоны] одного и того же цвета — и мы только что проделали то же, что и вы»

«Возможно, теперь нам придется назначить помолвку»

«Попробовал провернуть это со своей девушкой. Хотя постойте. У меня ее нет»