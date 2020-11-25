Главную елку Минска раскрасят в цвета государственного флага. А могли бы вывести проекцию довольного Лукашенко

Начальница отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова показала, как будет выглядеть главная елка Минска — та, что стоит на Октябрьской площади. Как и в прошлом году, елка будет с пиксельной подсветкой. Если судить по показанным макетам, вечерами подсветка будет гореть красно-зеленым, в цвета государственного флага. При этом в стране с августа идут масштабные протесты, митингующие используют вместо государственного бело-красно-белые флаги.

Ведущие телеграм-канала «Чай з малинавым варэннем» предложили альтернативные варианты подсветки, в том числе с гигантским лицом Александра Лукашенко.