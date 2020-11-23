Пенсионер из Амурской области 10 лет рисовал на льду гигантские новогодние открытки. В 2020 году он умер от ковида, но местные жители продолжили традицию

Пенсионер Валерий Мельников из села Марково (Амурская область) в течение 10 лет рисовал огромные новогодние открытки на льду реки Хомутина. Он же чистил их от снега.

В Амурской области Мельников был знаменитостью. О его работах писали местные журналисты, а туристы специально приезжали к Хомутине, чтобы сфотографироваться на фоне ледяных открыток. В 2019 году рисунок пенсионера даже сфотографировали с высоты Международной космической станции.

«Что говорить, радостей мало в жизни. Люди, приходят, смотрят. Говорят спасибо, идешь, спасибо-спасибо. Значит, я на правильном пути», — так Мельников отзывался о своих работах.

Переболевший менингитом и потерявший слух Мельников планировал продолжить традицию и нарисовать новую открытку в конце 2020 года. Но 30 октября он умер от коронавируса.

Тогда местные жители взяли дело в свои руки. Редактор газеты «Амурская правда», помогавшая в организации новогодних праздников на реке Хомутине, обратилась к скульптору из Благовещенска Алексею Сидорову с просьбой нарисовать праздничную открытку. Скульптор согласился и вместе с двумя помощниками изобразил Деда Мороза с лопатой в руках. Прообразом Деда Мороза стал сам Мельников. Кроме того, к открытке сделали подпись: «Деду Валерию посвящается».

По традиции, празднование Нового года в селе Марково проводят на реке Хомутине. В этот раз участники зажгут гирлянды в честь Мельникова и его работ, прославивших село.

Максим Иванов