Эминем записал злобный дисс на Марка Цукерберга. Вот только сам рэпер в этом не участвовал. За него все сделали роботы!

Заранее извиняемся перед технофобами, потому что сейчас будет страшно! Включите трек ниже. Это дисс Эминема на главу Facebook Марка Цукерберга. Рэпер что есть сил ругает предпринимателя, называет его ходячим компьютером и сравнивает с человеком, который «изобрел тосты» (что?!). Вот только это не Эминем — и вообще не человек.

Calamity Ai

Автор песни — генерирующая тексты нейросеть GPT-3, на основе которой работает сервис Shortly Read. Нейросеть попросили написать дисс на Цукерберга в стиле Эминема. Получилось достаточно абсурдно и местами бессвязно, но злобно.

Текст дисса передали другой нейросети, Google Tacotron 2. Этот сервис перерабатывает текст в человеческую речь. Tacotron 2 скормили речитатив Эминема, из которого нейросеть синтезировала акапеллу для песни про Цукерберга.

Далее звуковую дорожку наложили на бит в стиле песен рэпера начала 2000-х. И получилось даже слишком похоже на оригинал! Нейросети сохранили характерные интонации и выкрики Эминема. Нейроэминем не звучит как компьютер. Он звучит именно что как молодой Эминем.

Вот, просто сравните с его диссом на рэпера Бензино.

Eminemishe2

То есть что в итоге: роботы пишут песни для роботов, которые исполняют другие роботы. Но слушать их приходится все равно людям.

Фото в анонсе: Jumana ElHeloueh / Reuters / Scanpix / LETA