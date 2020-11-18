В США мошенник решил скрыться от ФБР в стиле Джеймса Бонда. И это самая бессмысленная погоня, которую только можно представить

Подводный скутер, с помощью которого пытался скрыться Мэттью Пирси Минюст США

Подозреваемый в финансовом мошенничестве американец Мэттью Пирси попытался уйти от гнавшихся за ним агентов ФБР в стиле фильмов про Джеймса Бонда. Но не учел, что в боевиках все работает совсем не так, как в реальной жизни.

CBS Sacramento

Когда Пирси понял, что за ним пришли федеральные агенты, он запрыгнул в свой пикап и поехал в сторону озера. За ним все это время следовал вертолет. На месте Пирси вытащил из багажника автомобиля подводный скутер — устройство, которым во время погонь часто пользовался Джеймс Бонд. Скутер позволяет перемещаться под водой со скоростью до 6,5 километра в час. Мошенник бросился к озеру и, как он думал, залег на дно.

Вот только Пирси не знал, что на самом деле определить местонахождение скутера проще простого — его выдают пузырьки на поверхности воды. Поэтому федеральные агенты просто подождали, пока мошеннику не надоест торчать на дне. На все про все ушло около 25 минут.

Мэттью Пирси Фотография из брошюры Family Wealth Legacy LLC

В конце концов Пирси всплыл. Тут-то его и ждали ФБР и врачи. Медики убедились, что мошенник не переохладился, и выдали сухую одежду, переданную его женой. После чего Пирси наконец-таки задержали.