В США мошенник решил скрыться от ФБР в стиле Джеймса Бонда. И это самая бессмысленная погоня, которую только можно представить
Подозреваемый в финансовом мошенничестве американец Мэттью Пирси попытался уйти от гнавшихся за ним агентов ФБР в стиле фильмов про Джеймса Бонда. Но не учел, что в боевиках все работает совсем не так, как в реальной жизни.
Когда Пирси понял, что за ним пришли федеральные агенты, он запрыгнул в свой пикап и поехал в сторону озера. За ним все это время следовал вертолет. На месте Пирси вытащил из багажника автомобиля подводный скутер — устройство, которым во время погонь часто пользовался Джеймс Бонд. Скутер позволяет перемещаться под водой со скоростью до 6,5 километра в час. Мошенник бросился к озеру и, как он думал, залег на дно.
Вот только Пирси не знал, что на самом деле определить местонахождение скутера проще простого — его выдают пузырьки на поверхности воды. Поэтому федеральные агенты просто подождали, пока мошеннику не надоест торчать на дне. На все про все ушло около 25 минут.
В конце концов Пирси всплыл. Тут-то его и ждали ФБР и врачи. Медики убедились, что мошенник не переохладился, и выдали сухую одежду, переданную его женой. После чего Пирси наконец-таки задержали.