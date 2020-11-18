Типичный день в Нью-Йорке: из метро выбегает человек в костюме крысы с гигантским куском пиццы. И всем плевать!

Говорят, в метро и на улицах Нью-Йорка может случиться все, что угодно, поэтому местные жители уже ничему не удивляются. Все так и есть, если судить по реакции на мужчину в костюме крысы, который, передвигаясь на четвереньках, тащит за собой гигантский кусок пиццы. К примеру, один из прохожих при виде огромной крысы просто перелез через перила и как ни в чем не бывало продолжил путь.

Мужчину в костюме крысы зовут Джонотон Лайонс (да-да, через «о»). Он певец и театральный актер. Образ крысы по кличке Приятель Лайонс придумал еще 11 лет назад, но вернулся к нему лишь недавно, уже во время пандемии коронавируса. Теперь он бегает по Нью-Йорку, копается в мусоре, подкрадывается к прохожим и иногда отбирает у них еду. Словом, ведет себя как настоящая крыса. Сам Лайонс шутит, что сохранять социальную дистанцию в костюме крысы гораздо проще, чем без него.

К тому же, его все равно почти не замечают. Если Лайонс рассчитывал удивить жителей Нью-Йорка, то с задачей он явно не справился. Вероятно, ему следовало устраивать представления в городах, где еще остались впечатлительные люди, непривыкшие к странностям.