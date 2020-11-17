Во-первых, выдохните. Вы заслужили отдых. Страшно вами гордимся! Во-вторых, наденьте наушники, включите этот четырехминутный ролик и обязательно досмотрите до конца. Там глазастый черный котенок ест сосисочки и довольно урчит. Поурчите и вы! И помните: все у вас получится.

my Pets ASMR

На всякий случай: кошек и других животных лучше кормить соответствующим кормом, желательно по совету ветеринара.