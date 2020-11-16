Актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал в своем инстаграме о съемках боевика «Красное уведомление» (должен выйти на Netflix в 2021 году). Точнее — об одной сцене, снять которую так и не удалось.

Режиссер фильма Роусон Маршалл Тербер придумал погоню, в ходе которой герой Джонсона должен был запрыгнуть в белый автомобиль Porsche — и с видом крутого парня мчаться за кем-то (или от кого-то — этого мы не знаем). Специально для этой сцены команда несколько месяцев искала саму машину, заплатила за нее большие деньги и с трудом доставила на место съемок. Наконец, все сошлось — но только вот беда, Джонсон не смог поместиться в спорткар: «Я был как большая коричневая зефирка, которая пытается влезть в прорезь для монет», — написал актер.

Тербер (сидя перед машиной) и Джонсон на съемках сцены

Вот как Скала описывает эту неловкую сцену:

Тербер: Эй, Ди, садись в Porsche и я сниму тебя.

Скала: Давай!

Скала *пытается сесть в машину и застревает из-за своей широкой спины*

Тербер *смеется*

Скала *продолжает изо всех сил втискиваться в машину как огромная коричневая зефирка*

Тербер: Ты что, не влезаешь?

Скала: Нет.

Тербер *Нервно смеется*: Ты издеваешься?

Скала: Нет.

Тербер: Господи!

«Примерно через 15 секунд неловкого молчания Роусон, я и вся команда просто начали ржать, — признался Джонсон. — К черту. Добро пожаловать в 2020 год. В конце концов, мы показали свою гибкость и способность быстро соображать, и нашли „креативные“ способы, чтобы все-таки снять сцену».

По словам актера, сцену пришлось изменить, но тем не менее ее сняли.