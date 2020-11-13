Монтажер из Самары Владислав Иотенко, он же тиктокер под ником Влад CVP, в сентябре 2018 года подобрал крохотного птенца — тот выпал из гнезда со спиленного дерева. Птенца выходили и назвали Винчем. Иотенко и предположить не мог, что Винч вырастет в маленького сатаненка, который будет воровать все, что воруется, и клевать все, что клюется. Зато спустя два года Иотенко смог записать рэп о плюсах и минусах совместной жизни с Винчем — причем от лица самого Винча. Птица рассказывает, как сеет страх, творит разбой и терроризирует хозяев и других животных. Винча озвучивает робоголос, знакомый многим по роликам с бунтующими роботами Boston Dynamics (ну тот, который «кожаные мешки»!).

Владислав Иотенко