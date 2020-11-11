В презентацию новых макбуков ворвался скептичный PC. Он гудит, пыхтит и всем недоволен

Помните легендарную рекламную кампанию «Iʼm a Mac. Iʼm a PC», в которых Apple высмеивала недостатки Windows-компьютеров? Эта серия роликов получила продолжение — правда, в новом видео снялся только PC.

Премьера шуточного (или издевательского?) ролика состоялась в самом конце онлайн-презентации Apple, прошедшей 10 ноября. На мероприятии корпорация показывала свои первые компьютеры на собственном чипе M1, который в ближайшие годы заменит процессоры Intel в продукции Apple.

После того, как презентация закончилась, в кадр ворвался актер Джон Ходжман, сыгравший PC в оригинальных рекламных роликах. На этот раз он был один, и спорил он не с актером Джастином Лонгом, ранее исполнявшим роль Mac, а со всей Apple.

Apple Junk Archive

PC в ролике недоумевает, зачем нужны все те улучшения, о которых говорилось в презентации. Например, о полностью пассивном (а значит, бесшумном) охлаждении в новых MacBook Air: «Ах, вы такие тихие теперь? Слушайте, я машина, и я горжусь этим. Вж-ж-ж-ж. Это мой кулер». Ни долгая работа от аккумулятора, ни увеличенная скорость работы PC тоже не впечатлили. Правда, когда он попытался показать, что он тоже достаточно быстр, случилось грустное — заряда «аккумулятора» хватило совсем ненадолго.

Пока неясно, планирует ли Apple запускать полноценную рекламную кампанию с персонажами Ходжмана и Лонга — пока компания не выложила у себя на ютьюбе даже этот короткий ролик с презентации. К счастью, мы можем просто пересмотреть старые видео с Mac и PC.

Angus Lo