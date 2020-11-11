ФБК продает дверь в свой офис. За полтора года она повидала много ужасов, но по-прежнему живее всех живых. А теперь еще и с портретом врага!

Дверь в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального за полтора года многое повидала. В общей сложности ее вскрывали около восьми раз. Дверь били, пилили и разве что не поджигали.

Бедной двери доставалось даже под Новый год, когда все уже готовились к праздникам.

В октябре 2019 года у двери ФБК появился личный аккаунт в твиттере. В описании аккаунта всего два слова: «Постоянно ломают». Твиттер двери полон трагизма: жалоб на то, что ее опять сломали (душераздирающие видео прилагаются), и попыток осмыслить бытие и наконец-то прийти в себя.

Скоро, будем надеяться, мучения двери ФБК наконец-то закончатся — 11 ноября ее выставили на аукцион. Еще и украсили портретом врага! Олег Навальный, младший брат Алексея Навального, нарисовал сотрудника таинственной организации «Роспыль» (именно так у него написано на эмблеме). Болгаркой этот сотрудник пилит замок многострадальной двери с надписью «Роспил» — это отсылка к проекту Алексея Навального, посвященного борьбе со злоупотреблениями в государственных закупках. Под шлемом сотрудника виднеется череп.

«Украшенная портретом своего врага, дверь живее всех живых — ее можно установить и пользоваться!», говорится на сайте ФБК.

На момент выхода этого шапито сделано уже шесть ставок. Последняя цена — 33 666 рублей.