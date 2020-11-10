Каждый год сотрудники «Медузы», живущие в Латвии, пытаются прийти в себя после перевода часов на зимнее время. С каждым годом это дается все тяжелее и тяжелее. Зато теперь у нас появилось видео, идеально описывающее эмоции от перевода часов.

Знакомьтесь, это французский бульдог Картошка. Он живет в США, где тоже переходят на зимнее время, переводя стрелки на час назад. Картошка привык, что его выводят на прогулку ровно в 17:30. Но теперь бульдогу приходится ждать на час дольше! Поэтому он ложится у входной двери и грустит, пока хозяйка объясняет ему, что это все из-за перехода на зимнее время — просто нужно немного потерпеть.

«Картошка, в парке еще никого нет. Все выводят собак в 17:30. Мне очень жаль», — успокаивает хозяйка, снимая пса на видео. Но Картошке от этого не легче. Что же, отлично его понимаем.