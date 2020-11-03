Американцы каждый год разыгрывают детей на Хэллоуин — говорят, что съели все конфеты. В 2020 году ведущий Джимми Киммел попросил так не делать. Но кто его послушал!
Американский телеведущий Джимми Киммел вот уже 10 лет жестоко разыгрывает детей на Хэллоуин. Он просит родителей спрятать собранные их ребенком конфеты, а потом сказать, что все сладости уже съели. Реакция обычно такая: дети скачут, плачут, катаются по полу, стучат ногами и требуют каким-то образом вернуть конфеты. Их в этот момент снимают на камеру. Запись злого розыгрыша отправляют Киммелу — лучшие ролики он включает в эфире своего вечернего шоу.
Однако в 2020-м обошлось без розыгрышей с конфетами. Киммел решил, что год и так был просто ужасным: «Дети достаточно настрадались». Лучше уж их порадовать! Вот только зрители Киммела не послушались ведущего — и по привычке разыграли своих (предположительно, любимых) детей. В общем, посмотрите на их недолгие страдания прямо сейчас.