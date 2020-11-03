Американский телеведущий Джимми Киммел вот уже 10 лет жестоко разыгрывает детей на Хэллоуин. Он просит родителей спрятать собранные их ребенком конфеты, а потом сказать, что все сладости уже съели. Реакция обычно такая: дети скачут, плачут, катаются по полу, стучат ногами и требуют каким-то образом вернуть конфеты. Их в этот момент снимают на камеру. Запись злого розыгрыша отправляют Киммелу — лучшие ролики он включает в эфире своего вечернего шоу.

Однако в 2020-м обошлось без розыгрышей с конфетами. Киммел решил, что год и так был просто ужасным: «Дети достаточно настрадались». Лучше уж их порадовать! Вот только зрители Киммела не послушались ведущего — и по привычке разыграли своих (предположительно, любимых) детей. В общем, посмотрите на их недолгие страдания прямо сейчас.

Jimmy Kimmel Live