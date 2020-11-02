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Бараку Обаме кинули баскетбольный мяч. Он сразу же оформил трехочковый
Источник: CNN
У Барака Обамы много дел — прямо сейчас он агитирует американцев голосовать за Джо Байдена на выборах президента США, которые состоятся уже 3 ноября. Однако у Обамы нашлось немного времени, чтобы сыграть в баскетбол и закинуть трехочковый под восторженные возгласы очевидцев. «Вот так я делаю!» — крикнул Обама.
Точность броска впечатлила баскетболиста Леброна Джеймса. «Друг, вот теперь ты точно выделываешься. Так ты делаешь, да? Ну ладно-ладно, посмотрим», — написал спортсмен в своем твиттере.
Бонус!
Вообще-то Обама еще со школы играет в баскетбол. Посмотрите на лучшие броски в его карьере.