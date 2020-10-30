Осталось совсем немного времени, чтобы приготовить очень страшный десерт на Хеллоуин. Делаем тыквенный тирамису с «пальцами ведьмы»

Хеллоуин совсем близко. И если вы еще не придумали, как отпугнуть всех злых духов, то у нас есть идея. Специально для «Медузы» фуд-блогер Алена придумала очень жуткий рецепт! Мы уверены, что монстры будут в ужасе и не посмеют приблизиться к вашему дому 🧟‍♀️

Начнем.

Вот список ингредиентов, которые вам понадобятся

Для «пальцев ведьмы»:

100 г сливочного масла;

100 г сахара;

1 яйцо;

250 г муки;

½ ч. л. разрыхлителя;

100 г миндаля;

несколько долек черного шоколада;

какао или корица;

любой джем красного цвета;

красный пищевой краситель (если будете замораживать «пальцы»);

щепотка соли.

Для печенья:

3 яйца комнатной температуры;

90 г сахара;

100 г муки;

1–2 ст. л. сахарной пудры;

щепотка соли;

1–2 стакана крепкого и холодного кофе.

Для крема:

400 г запеченной тыквы;

400 г сыра маскарпоне;

4 ст. л. меда.

Ниже будет рецепт, а вот запись трансляции из нашего инстаграма, где Алена готовила тирамису в прямом эфире.

Тыквенный тирамису на Хеллоуин. Рецепт Meduza

Начнем с «пальцев ведьмы»

Возьмите размягченное сливочное масло, добавьте к нему сахар и взбивайте миксером 2–3 минуты. Добавьте яйцо и опять взбейте миксером до однородной консистенции. Смешайте муку, разрыхлитель, щепотку соли и добавьте к яично-масляной массе. Замесите тесто, если нужно, добавьте еще муки. Оно должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Накройте тесто пленкой и уберите в холодильник на час.

Залейте миндаль кипятком на пять минут и очистите орехи от шелухи. Из холодного теста сформируйте тонкие колбаски-пальцы, придавите в области ногтя, смажьте это место растопленным шоколадом и вдавите миндалинку-ноготь. В области фаланг сделайте надрезы ножом или зубочисткой. Можно создать тени с помощью какао или корицы. Учтите, что тесто при выпекании немного поднимется! Согните пальцы, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 20 минут в разогретой до 180 °С духовке.

Когда пальцы будут готовы, можно добавить для устрашения красный джем в области ногтя. Если вы хотите, чтобы они выглядели еще страшнее, и не планируете их есть, то слегка согните пальцы, нарисуйте кровь пищевым красителем в нужных местах и заморозьте. Так пальцы будут выглядеть более отвратительно.

А теперь приготовим тирамису!

Первым делом включите духовку на разогрев до 200 °С и переходите к приготовлению теста для печенья. Вам понадобится две емкости для взбивания яиц. Посуда и венчики миксера должны быть сухими (это важный момент!). Отделите белки от желтков. Взбивайте белки до пены, примерно минуту, а после этого добавьте половину подготовленного сахара и взбивайте до устойчивых пиков (если наклонить или перевернуть миску, белковая пена не течет. А если вынуть венчик, пена потянется за ним в форме острых пиков).

Взбейте желтки с оставшимся сахаром. Желтки должны стать светло-желтого цвета и увеличиться в объеме в два раза. Лопаткой аккуратно смешайте белки с желтками. Просейте к яйцам муку и так же аккуратно перемешайте до однородной консистенции. Застелите противень пергаментом, переложите получившееся тесто в кондитерский мешок (или обычный пакет с дырочкой) и выдавливайте печеньки на пергамент в виде полосочек на расстоянии два сантиметра друг от друга. Припудрите печенье сахарной пудрой и выпекайте в духовке до золотистого цвета (10–15 минут).

Крем сделать очень просто: смешайте все ингредиенты блендером. Вот и все, крем готов!

Наконец, соберем тирамису. Обмакните остывшие печенья в кофе и выкладывайте их в форму плотно друг к другу, сверху смажьте кремом. И так до тех пор, пока у вас не закончатся ингредиенты. Сверху припудрите десерт какао или тертым шоколадом. Убираем в холодильник минимум на 10–12 часов.

12 часов прошли? Пора собирать наш десерт!

Воткните «пальцы ведьмы» в тирамису так, чтобы создавалось жуткое ощущение торчащей из-под земли руки. А еще можно подать печенье на доске, положив рядом нож и полив все любым красным джемом.

Надеемся, злые духи испугаются и они не украдут вас! Веселого Хеллоуина 🎃

Кстати говоря, у нас в инстаграме постоянно появляются рецепты. И из тыквы.

И не только.