Осталось совсем немного времени, чтобы приготовить очень страшный десерт на Хеллоуин. Делаем тыквенный тирамису с «пальцами ведьмы»
Хеллоуин совсем близко. И если вы еще не придумали, как отпугнуть всех злых духов, то у нас есть идея. Специально для «Медузы» фуд-блогер Алена придумала очень жуткий рецепт! Мы уверены, что монстры будут в ужасе и не посмеют приблизиться к вашему дому 🧟♀️
Начнем.
Вот список ингредиентов, которые вам понадобятся
Для «пальцев ведьмы»:
- 100 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 1 яйцо;
- 250 г муки;
- ½ ч. л. разрыхлителя;
- 100 г миндаля;
- несколько долек черного шоколада;
- какао или корица;
- любой джем красного цвета;
- красный пищевой краситель (если будете замораживать «пальцы»);
- щепотка соли.
Для печенья:
- 3 яйца комнатной температуры;
- 90 г сахара;
- 100 г муки;
- 1–2 ст. л. сахарной пудры;
- щепотка соли;
- 1–2 стакана крепкого и холодного кофе.
Для крема:
- 400 г запеченной тыквы;
- 400 г сыра маскарпоне;
- 4 ст. л. меда.
Ниже будет рецепт, а вот запись трансляции из нашего инстаграма, где Алена готовила тирамису в прямом эфире.
Начнем с «пальцев ведьмы»
Возьмите размягченное сливочное масло, добавьте к нему сахар и взбивайте миксером 2–3 минуты. Добавьте яйцо и опять взбейте миксером до однородной консистенции. Смешайте муку, разрыхлитель, щепотку соли и добавьте к яично-масляной массе. Замесите тесто, если нужно, добавьте еще муки. Оно должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Накройте тесто пленкой и уберите в холодильник на час.
Залейте миндаль кипятком на пять минут и очистите орехи от шелухи. Из холодного теста сформируйте тонкие колбаски-пальцы, придавите в области ногтя, смажьте это место растопленным шоколадом и вдавите миндалинку-ноготь. В области фаланг сделайте надрезы ножом или зубочисткой. Можно создать тени с помощью какао или корицы. Учтите, что тесто при выпекании немного поднимется! Согните пальцы, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте 20 минут в разогретой до 180 °С духовке.
Когда пальцы будут готовы, можно добавить для устрашения красный джем в области ногтя. Если вы хотите, чтобы они выглядели еще страшнее, и не планируете их есть, то слегка согните пальцы, нарисуйте кровь пищевым красителем в нужных местах и заморозьте. Так пальцы будут выглядеть более отвратительно.
А теперь приготовим тирамису!
Первым делом включите духовку на разогрев до 200 °С и переходите к приготовлению теста для печенья. Вам понадобится две емкости для взбивания яиц. Посуда и венчики миксера должны быть сухими (это важный момент!). Отделите белки от желтков. Взбивайте белки до пены, примерно минуту, а после этого добавьте половину подготовленного сахара и взбивайте до устойчивых пиков (если наклонить или перевернуть миску, белковая пена не течет. А если вынуть венчик, пена потянется за ним в форме острых пиков).
Взбейте желтки с оставшимся сахаром. Желтки должны стать светло-желтого цвета и увеличиться в объеме в два раза. Лопаткой аккуратно смешайте белки с желтками. Просейте к яйцам муку и так же аккуратно перемешайте до однородной консистенции. Застелите противень пергаментом, переложите получившееся тесто в кондитерский мешок (или обычный пакет с дырочкой) и выдавливайте печеньки на пергамент в виде полосочек на расстоянии два сантиметра друг от друга. Припудрите печенье сахарной пудрой и выпекайте в духовке до золотистого цвета (10–15 минут).
Крем сделать очень просто: смешайте все ингредиенты блендером. Вот и все, крем готов!
Наконец, соберем тирамису. Обмакните остывшие печенья в кофе и выкладывайте их в форму плотно друг к другу, сверху смажьте кремом. И так до тех пор, пока у вас не закончатся ингредиенты. Сверху припудрите десерт какао или тертым шоколадом. Убираем в холодильник минимум на 10–12 часов.
12 часов прошли? Пора собирать наш десерт!
Воткните «пальцы ведьмы» в тирамису так, чтобы создавалось жуткое ощущение торчащей из-под земли руки. А еще можно подать печенье на доске, положив рядом нож и полив все любым красным джемом.
Надеемся, злые духи испугаются и они не украдут вас! Веселого Хеллоуина 🎃
Кстати говоря, у нас в инстаграме постоянно появляются рецепты. И из тыквы.
И не только.