Помните громовещатели из «Гарри Поттера»? Те самые волшебные письма, которые рассылают провинившимся родственникам — эти письма еще складываются в форму рта и кричат на адресата.

Wizarding World

Оказалось, что мемодзи, то есть анимированные эмодзи, воспроизводящие голос и мимику отправителя, вполне себе могут заменить громовещатели — причем безо всякой магии! 24-летний фотограф из Мемфиса отправил в семейный чат слово «lmao», что расшифровывается как «laughing my ass off». Это можно перевести примерно как «смешно до усрачки».

Подобные грубости ОЧЕНЬ не понравились его маме. Поэтому она записала мемодзи со своим лицом и отчитала сына прямо в семейном чате: «Послушай, парень. В этом чате сидят твои родители. И ты не можешь писать туда что-то вроде „lmao“. „Смешно до усрачки“? И это прямо передо мной? Я так не думаю. Исправь все. Немедленно». В общем, получился самый настоящий громовещатель!