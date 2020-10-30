Певица Tatarka (уроженка Набережных Челнов Ирина Смелая) выпустила свой первый альбом — «Golden Flower». В 2016-м Tatarka прославилась в ютьюбе благодаря синглу «Altyn» (его критиковали татарские исполнители, впрочем, это не помешало видео набрать 47 миллионов просмотров). С тех пор она успела записать дуэты с Little Big и Clean Bandit. Сегодня рэперша продолжает читать на татарском — в альбоме он тесно переплетается с английским. «Медуза» представляет премьеру клипа на одну из песен с альбома — «Kawaii» — с комментарием Ирины Смелой.

TATARKA

Tatarka

Основная идея альбома — показать, как могут звучать татарский и английский языки вместе. Мне хотелось дать понять слушателю, что музыка может быть разной. Думаю, такое творчество несомненно найдет свою аудиторию. Песни и правда очень эклектичные, для меня это идеальный альбом — каждый может найти в нем что-то свое. В процессе создания «Golden Flower» я вдохновлялась всем подряд: от дизайнерской одежды до клипов двадцатилетней давности.

[Мой первый] альбом выходит только сейчас, поскольку я [только сейчас] почувствовала, что созрела для него. Я выросла и готова творить. К нему вместе со Spotify мы выпустим татарско-англо-русский словарь.

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