У Казахстана и авторов «Бората» непростые отношения. На Сашу Барона Коэна долго обижались за то, какой нецивилизованной он показал страну и какими необразованными выставил ее жителей. Но, кажется, за 14 лет после выхода первого фильма кое-что поменялось.

К премьере второго «Бората» национальная компания Kazakh Tourism, отвечающая за продвижение туризма внутри Казахстана, выпустила рекламу со слоганом «Казахстан. Нраица!» (на английском звучит как «Kazakhstan. Very nice!»). Эту фразу герой Коэна, казахстанский журналист Борат Сагдиев, по поводу и без повторял в фильме.

Kazakhstan Travel

Вот как звучит описание этой рекламы на ютьюбе: «[Казахстан — это место], где люди настолько дружелюбные, что вы можете оказаться на той, традиционной казахской свадьбе, после парочки саламов (а это значит „привет“). И как же описать такое удивительное место всего одним словом? Как однажды сказал мудрец: „Нраица“».

Нраица! Mr. Nobody

Газета The New York Times связалась с авторами рекламы. Ими оказались американец Деннис Кин, ведущий передачи о путешествиях на казахстанском телевидении, и его коллега, режиссер Ермек Утемисов. Кин еще в 2005 году переехал в Казахстан на учебу, в итоге так и остался там жить. Кин и Утемисов заручились поддержкой сервиса по продаже билетов Aviata и обратились к представителям Kazakh Tourism с предложением сделать «Нраица!» рекламным слоганом.

По мнению Утемисова, за 14 лет в Казахстане выросло новое поколение, которое любит Коэна, понимает его юмор и ни на что не обижается — для них это просто мемы с Reddit. Это поколение считает Казахстан частью одного большого мира. В Kazakh Tourism не сразу сказали «Нраица!» в ответ на предложенный слоган. Но в компании посчитали, что упоминания Казахстана в период коронавируса пойдут на пользу местному туризму. Авторы рекламы даже заявили, что хотели бы поработать с Коэном — или чтобы он снял фильм в Казахстане.

Вот что говорит об этом сам Коэн: Казахстан из его фильмов — это «фальшивка», которая не имеет ничего общего с реальным Казахстаном. Он выбрал эту страну только потому, что американцы почти ничего о ней не знают. Сам Коэн считает Казахстан «прекрасным», а его жителей — гордыми и современными.