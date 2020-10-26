Ведущий The Grand Tour Джеймс Мэй приготовил блюдо из кошачьего корма. Итак, записывайте рецепт…

Ведущий автомобильного шоу The Grand Tour Джеймс Мэй приготовил блюда из кошачьего корма двух разных вкусов — одного с говядиной, другого с курицей и сыром. А потом отведал и вынес вердикт.

FoodTribe

В гарнир пошли овощи, перец чили и специи, которые, по задумке, должны были отбить неприятный запах. В получившуюся смесь Мэй добавил кошачий корм, потушил на сковородах и запек в духовке, предварительно обсыпав сухим картофельным пюре.

Ведущий остался доволен результатом: оказалось, овощи с кошачьим кормом на вкус не так уж и плохи. По словам Мэя, это точно не худшее, что он ел в своей жизни.