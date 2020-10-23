Алессио Краньо Luca Rossini / LM / IPA / PA / Scanpix / LETA

Вратаря итальянской футбольной команды «Кальяри» Алессио Краньо вместе с друзьями-одноклубниками привезли домой к русскому мафиози. Тот рассказал, что приятели спортсмена задолжали кучу денег — и расплачиваться за них придется Краньо. К счастью, история оказалась розыгрышем, записанным для популярной сатирической передачи «Le Iene» («Гиены»).

Началось все в ресторане, куда Краньо позвали одноклубники, Жоао Педро и Леонардо Паволетти. Там друзья выпили русской водки. Краньо, судя по выражению лица, не то чтобы понравилось.

Потом Педро поделился страшным секретом: якобы «особенный фанат» подарил ему дом в Бразилии за шесть миллионов евро. А Паволетти добавил, что они с Педро зарабатывают на подставных матчах. Им платят за то, чтобы в нужный момент они получали желтые карточки. Говорят, что Краньо тоже может быстро заработать на этом. Тот однако отказывается и спрашивает, спокойно ли его друзья спят по ночам.

В конце концов Паволетти предлагает поехать в его новый дом. При этом кто-то уже оплатил их счет в ресторане. На входе в «новый дом» Паволетти стоит русский охранник, он отбирает у футболистов телефоны. Краньо пытается уйти, но его не пускают.

Тут к спортсменам выходит тот самый «особенный фанат» — русский мафиози Владимир. Он приветствует спортсменов на родном языке: «Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать ко мне домой».

Краньо начинает нервничать. И не зря — ему объясняют ситуацию с «долгами» Педро и Паволетти. Краньо отказывается их оплачивать и утверждает, что попал в этот дом случайно. Он понятия не имел, куда едет.

Спортсменов уводят в другое помещение. Оттуда доносятся крики. Краньо окончательно теряет самообладание. Тут ему объявляют, что никакой опасности нет — это всего лишь очень жестокий розыгрыш. Краньо обнимает одноклубников, за которых так переживал, и наконец успокаивается. «Чуть в штаны не наложил», — прокомментировал футболист.

Пересказал Максим Иванов