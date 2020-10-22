В Одессе скоро пройдут выборы мэра и членов городского совета — и, кажется, больше всего они понравятся фанатам юмористических передач из 1990-х. Ведь на этих выборах «Маски-шоу» соперничает с «Джентльмен-шоу»!

Георгий Делиев (слева) и Борис Барский

Создатель «Маски-шоу» Георгий Делиев идет в городской совет от «Украинской морской партии». А ведущий «Джентльмен-шоу» Олег Филимонов баллотируется на пост мэра от партии «Слуга народа».

Вообще в выборах мэра довольно просто запутаться: избирательная комиссия зарегистрировала сразу пятерых человек с фамилией Филимонов и еще двух Зеленских — однофамильцев президента Украины. А также Дарта Вейдера от партии «Блок Дарта Вейдера». Но его трудно с кем-то перепутать.