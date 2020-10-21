Жан-Клод Ван Дамм снова спас… нет, не мир, но маленькую собачку от эвтаназии!

Жан-Клод Ван Дамм, недавно отметивший 60-летие, продолжает бороться с несправедливостью и всех спасать. Не только на экране, но и в реальной жизни. На днях он помог спасти от смерти 3-месячного щенка чихуахуа по кличке Рая.

Уроженец Иркутска, житель Норвегии Алексей Иверсен купил собаку у болгарских заводчиков, после чего отвел ее к ветеринару. Однако в клинике обнаружили, что с документами у питомца не все в порядке. Позже выяснилось, что Раю ввезли в Норвегию по поддельному паспорту. Поэтому владельцу объявили, что щенку придется сделать эвтаназию.

После безуспешной борьбы с норвежскими властями, Иверсен обратился к адвокату, которому удалось лишь отсрочить дату эвтаназии. Тогда хозяин создал онлайн-петицию, чтобы привлечь внимание к спасению щенка.

Эту историю заметил неравнодушный к правам животных Жан-Клод Ван Дамм. В обнимку со своим питомцем, тоже чихуахуа, он записал прямой эфир в Facebook, в котором просил своих фанатов подписать петицию о спасении щенка из Норвегии. Он также выложил пост с просьбой и в других соцсетях.

«Я умоляю, в честь моего дня рождения, поменяйте свое решение. Да, документы были оформлены некорректно, была совершена ошибка. Если нужно заплатить штраф, я его оплачу, но мы не можем убить эту чихуахуа», — сказал Ван Дамм, обращаясь к норвежским властям.

На просьбу актера отреагировали сотни тысяч человек, и вскоре хозяину Раи сообщили, что власти приняли решение не убивать собаку. Однако потребовали вернуть ее в Болгарию. Теперь хозяину Раи предстоит борьба за то, чтобы не расставаться с питомцем. И он сдаваться не собирается!