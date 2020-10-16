«КиноПоиск» выпустил трейлер сериала ужасов «Пищеблок», снятого по мотивам одноименного романа Алексея Иванова («Географ глобус пропил»).

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Действие происходит летом 1980 года в пионерском лагере «Буревестник». Главный герой, пионер Валера, узнает, что среди его соседей по лагерю есть вампиры. По ночам они пьют кровь у спящих товарищей, а днем изображают примерных пионеров. Тогда Валера и вожатый по имени Игорь, чьей жизни угрожают вампиры, объединяют силы и начинают охоту на упырей.

«Пищеблок» выйдет в июне 2021 года на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».