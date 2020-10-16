Не можете вспомнить название заевшей в голове песни? Просто напойте (или насвистите) ее в телефон. Нейросети Google сами все отыщут!

Google добавила в свой поисковик новую функцию — чтобы узнать название застрявшей в голове композиции, достаточно просто насвистеть или напеть ее мотив. Нейросети проанализируют запрос и подберут подходящий трек.

Google

Функция доступна на iOS и Android. Сперва нужно обновить приложение Google до последней версии, потом зайти в него (или воспользоваться виджетом с поиском Google), нажать на иконку микрофона, сказать «Whatʼs this song?» или нажать кнопку «Найти песню». А потом в течение 10-15 секунд насвистывать или напевать нужный мотив. В приложении Google Assistant все еще проще: сперва говорите «Hey Google, whatʼs this song?», а потом напеваете.

Приложение Google для iOS поддерживает только английский язык. На Android доступно более 20. В будущем компания собирается добавить поддержку других языков.

Журналисты российского издания MediaLeaks уже протестировали новую функцию на устройстве с Android. Алгоритмы без проблем распознали в их напевах песню «I Knew You Were Trouble» Тейлор Свифт и «Хочешь?» Земфиры.