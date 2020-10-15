«Про Землю мне все уже понятно. И она даром не нужна» Погибший учитель музыки встречает душу, которая не хочет жить. Вышел новый трейлер мультфильма «Душа»
Студия Pixar опубликовала второй трейлер мультфильма «Душа». Это история учителя музыки из Нью-Йорка, который случайно погибает и попадает в другой мир — «мир до жизни, где новые души обретают характер перед отправкой на Землю». Там он встречает молодую душу, которая не хочет жить на Земле.
Режиссером и сценаристом «Души» стал Пит Доктер. До этого он придумал и снял мультфильм «Вверх», за который получил премию «Оскар». Также Доктер был создателем «Корпорации монстров» и «Головоломки», написал сценарии для «ВАЛЛ-И» и двух частей «Истории игрушек».
Премьера «Души» в России должна была пройти в июне, но из-за коронавируса ее перенесли но ноябрь. Несколько дней назад корпорация Disney, владеющая Pixar, сообщила, что выпустит «Душу» на стриминговом сервисе Disney+ 25 декабря. Российская премьера фильма запланирована на 21 января 2021 года.