В стратосферу впервые отправили куриный наггетс. Он побывал на высоте 880 тысяч наггетсов

Британская сеть супермаркетов Iceland в честь своего 50-летия отправила в стратосферу куриный наггетс, прикрепленный к метеорологическому зонду. Запуск состоялся на ферме в Уэльсе, неподалеку от главного офиса компании. Наггетс набрал высоту в 33 528 метров — в пересчете на наггетсы это примерно 880 тысяч наггетсов от поверхности Земли.

Iceland Foods

Объект развил скорость до 322 километров в час и пережил температуру в минус 60 градусов Цельсия. Наггетс вместе с зондом упал где-то в холмах. Участники эксперимента отправились на место приземления и сфотографировались на память.