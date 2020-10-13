Фанаты «Офиса» случайно встретили актера, который сыграл бухгалтера Кевина. Но так и не поняли, что это он

Byron Cohen / NBC / NBU Photo Bank / Getty Images

Актер Брайан Баумгартнер, сыгравший бухгалтера Кевина в американской версии «Офиса», встретил в аэропорту фанатов сериала. Они стояли с табличками «Scottʼs tots» («Малыши Скотта»). Это отсылка к 12 серии 6 сезона «Офиса». В ней главный герой, менеджер компании «Дандер Миффлин» Майкл Скотт, пытался отвертеться от давнего обещания оплатить школьникам обучение в университете. Этих школьников и звали «малышами Скотта».

Баумгартнер решил обрадовать встреченных фанатов: подошел к ним и спросил, где находится туалет. Актер носил защитную маску, но посчитал, что поклонники узнают его по голосу. Он ошибся: фанаты так ничего и не поняли.

Баумгартнер сфотографировал их на телефон и опубликовал в инстаграме. «Моя маска — это мантия-невидимка», — написал он.

В комментариях подписчики прокляли невнимательных фанатов, которые, стоя с табличками с шуткой из «Офиса», не смогли распознать актера из этого же сериала. С другой стороны, не все так плохо: в конце концов «малыши Скотта» попали в инстаграм Баумгартнера.