Житель Токио 200 раз попытался вытащить приз из игрового автомата компании Sega. У японца так ничего и не получилось — тогда он вызвал полицию. Да еще и пожаловался на свои неудачи в твиттер!

В свою очередь полицейские призвали на помощь сотрудника, работавшего в этом игровом зале. Тот решил доказать, что посетитель просто недостаточно старался. Но после 300 неудачных попыток работник сдался и передвинул призы так, чтобы их было легче достать. Только после этого ему наконец-то удалось схватить игрушку. У посетителя в итоге тоже получилось. Вернули ли ему деньги, потраченные на 200 неудачных попыток, он так и не сообщил. Что именно японец так упорно пытался вытащить из автомата, тоже неясно. Однако известно, что полиция решила не предпринимать действий относительно работников игрового зала.

Sega выпустила пресс-релиз, в котором подчеркнула, что в случаях проблем посетители могут обратиться к сотрудникам игровых залов.